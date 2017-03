Pourquoi la "clause Molière" qui vise à faire parler le français sur les chantiers fait tant polémique

Il s'agit de favoriser l'accès des TPE et PME françaises aux commandes publiques lancées par les collectivités locales (régions, départements et municipalités). Ces entreprises sont en effet concurrencées par des sociétés étrangères ayant recours à des travailleurs détachés, ne parlant pas français, et pratiquant le dumping social.





Problème : favoriser les entreprises françaises lors des appels d'offres en utilisant cet argument qui pourrait être assimilé, d’un point de vue juridique, à de la préférence nationale. Mettant donc notamment en avant "la sécurité des travailleurs sur les chantiers", la "clause Molière" exige que les ouvriers parlent le français pendant leur travail.