Près de 4 milliards d'euros oubliés sur des comptes bancaires : comment savoir si vous en êtes l'un des bénéficiaires ?

Depuis la loi Eckert, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, banques et assureurs ont non seulement l’obligation de recenser les comptes inactifs, mais aussi de rappeler leur existence à leurs titulaires. Dans les nombreux cas d’avoirs non réclamés, les fonds sont transférés au terme d’un certain délai à la CDC, dans l'attente que leurs bénéficiaires (titulaires, ayants-droits…) soient retrouvés.





Quand un compte est-il considéré comme inactif ?

Les comptes de dépôts ou comptes courants sont considérés comme inactifs après 12 mois consécutifs sans mouvement ou manifestation de leur titulaire. Pour les comptes sur livret, comptes-titres, comptes à terme, comptes d’épargne salariale, etc, le délai est de 5 ans.





Quand intervient la clôture d’un compte ?

Il faut attendre 10 ans d’inactivité, et même 20 ans pour les PEL, avant qu’un compte soit clôturé. En ce qui concerne les personnes décédées, le transfert des fonds intervient 3 ans après le décès du titulaire et en l’absence de toute manifestation des ayants-droits. Ce délai est porté à 10 ans pour les contrats d’assurance-vie. Et si aucune réclamation n’est adressée au terme de 30 ans d’inactivité, les sommes sont définitivement acquises à l’Etat.