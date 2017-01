Primark augmente ses salariés français... d'un centime d'euro brut l'heure

Coup dur pour les salariés des dix magasins Primark ouverts en France. Alors que la société irlandaise a fait 300 millions d’euros de chiffres d’affaires dans l’Hexagone en 2015, la direction de la marque a proposé à ses salariés en bas de l’échelle une augmentation d’un centime d’euro brut l’heure.





Soit une revalorisation salariale de deux euros net par mois et de 24 euros net par an, sur la base d’un salaire au Smic, pour 35 heures hebdomadaires sur 12 mois, avec 23% de charges salariales. A noter que 70% d’entre eux travaillent à temps partiel. Les agents de maîtrise eux, se sont vus proposer une augmentation de sept centimes d’euros brut l’heure, soit huit euros net par mois et 96 euros par an. Un fossé avec les cadres, qui eux, ont droit à une vraie revalorisation salariale de 1,5%.