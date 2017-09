Prix des escargots, des croissants et chômage technique : les conséquences inattendues de la hausse du prix du beurre

Vous l'avez peut-être déjà remarqué : dans certaines boulangeries, le prix du croissant au beurre a augmenté. La faute à la hausse du prix du beurre. Mais cette inflation a des conséquences moins attendues, et préjudiciables pour certains ouvriers de l'agro-alimentaire, ainsi que pour les amateurs d'escargots.





Cette crise, qui touche le monde entier, a une explication : l'intérêt croissant pour le beurre produit en Asie, les Asiatiques consommant de plus en plus de viennoiseries, et la réhabilitation de certaines matières grasses (dont le beurre) aux Etats-Unis, après des décennies de désintérêt. Une demande en hausse, donc, et une production qui baisse depuis fin-2016, à cause de conditions climatiques défavorables. Les ingrédients réunis pour une envolée des prix.