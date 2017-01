Production d'électricité : les énergies vertes sur les talons du nucléaire

Bien que le caractère intermittent de la source d’énergie (vent, soleil) transformée par ces technologies est à prendre en compte dans la comparaison avec des moyens de production d’électricité plus conventionnels, les énergies renouvelables apparaissent de plus en plus comme une alternative crédible au nucléaire ou au gaz. Surtout leur compétitivité devrait progresser de manière notable dans les prochaines années : entre 10 et 15% pour les éoliennes standards et jusqu’à 35% en ce qui concerne les installations photovoltaïques à l’horizon 2025.





Néanmoins, en raison du faible prix de l’électricité, ce développement ne peut pas se passer du soutien financier de l’Etat, souligne l’Ademe. Un appui notamment indispensable pour valoriser les externalités positives de ces moyens de production par rapport aux modes plus conventionnels : absence d’émission de CO2, contribution à l’indépendance énergétique ainsi qu'à l’économie nationale et locale à travers les investissements et les emplois créés par ces filières.