Publicité en ligne : pourquoi des grandes marques boycottent Google et YouTube

Gros coup de pression ! Jamais dans sa courte histoire Google n’avait été confronté à un tel boycott de la part de ses clients. Après McDonald's, HSBC, L'Oréal, Havas, Vodafone et Volkswagen, les deux principaux opérateurs télécoms américains, Verizon et AT&T, ont annoncé cette semaine avoir retiré une partie de leurs publicités sur YouTube, la plateforme de vidéo de Google. En cause : une enquête du Times, parue le 9 mars dernier. Le journal affirme que des publicités en ligne de grandes marques et d'organisations officielles apparaissaient, notamment sur YouTube, à côté de contenus antisémites, incitant à la haine ou faisant l'apologie du terrorisme.





Car, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce ne sont pas des humains, mais des algorithmes qui contrôlent l’emplacement des publicités. Les marques choisissent des mots clés, qui aident à filtrer les contenus à côté desquels apparaissent leurs publicité. Cependant, comme le montre l'enquête du journal britannique, ce système a ses limites. "Ce mode de fonctionnement qui cible les publicités en fonction du profil des internautes rend difficile de savoir à quel contenu va être associée une campagne", explique à Challenges Jules Minvielle de la startup Mozoo, spécialiste de la pub pour mobile. "Avec les vidéos, dont on ne peut pas ‘scanner’ les contenus comme avec du texte, c’est encore plus compliqué", précise-t-il.