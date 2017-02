Qu'est-ce qui se cache derrière le CETA, l'accord de libre-échange voté par le Parlement européen ?

Un accouchement douloureux. Présenté par les dirigeants européens comme un nouvel "accord modèle" de libre-échange, le traité commercial entre le Canada et l'UE, le CETA, a été voté par le Parlement européen ce mercredi, malgré de très vives oppositions. Car ce texte, négocié depuis sept ans et qui prend désormais la forme d'un épais document de plus de 1600 pages, supprimera plus de 99 % des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. D'où certaines craintes, parfois avérées ou fantasmées.