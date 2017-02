Quelles sont les causes de l'endettement des Français ?

ANALYSE - Notre spécialiste de l'économie Françoix-Xavier Pietri est présent sur le plateau du 20h pour analyser les raisons de l'endettement des ménages. "Un tiers des ménages s'endette pour l'achat d'un logement, explique-t-il, 28% pour des crédits à la consommation et 1 ménage sur 10 cumule les deux". Ce dernier cas de figure est le plus sensible de tomber, un jour, dans le surendettement.