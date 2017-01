Privés de salaire, non déclarés, des ouvriers du métro parisien travaillent dans des conditions "scandaleuses"

"Ces conditions de travail sont incompréhensibles", s'insurge Patrick Liébus, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). "Quand une entreprise répond à un appel d'offres à la RATP, elle vérifie que ses sous-traitants sont en règle !", martèle-t-il. De même, la RATP, "à partir du moment où elle sait qu'il y a sur ses chantiers des salariés qui sont traités de cette façon, devrait s'engager".





Or "là, on voit que des personnes ne sont pas déclarées, sur un chantier où il y a peut-être des risques physiques ou pour la santé". "C'est profondément scandaleux", résume celui qui souhaite, si tout cela est avéré, une sanction "à la hauteur de l'infraction, pour que des entreprises importantes arrêtent de fonctionner au pas vu, pas pris". Selon le syndicaliste, la nouvelle carte d'identification professionnelle des salariés du BTP fera reculer ces abus en attestant de la la légalité d'installation de l'entreprise et des salariés. Obligatoire et généralisée en février prochain, ce sésame concernera 500.000 entreprises et pas moins de 2,5 millions de salariés - dont les intérimaires et les travailleurs détachés d'entreprises étrangères.





La RATP a pour sa part "décidé de porter plainte contre X pour le préjudice subi". Le maître d'ouvrage du chantier a affirmé dans un communiqué s'être "acquitté de toutes ses obligations contractuelles" vis-à-vis de Sogea, notamment le paiement de "toutes les factures présentées (...) pour le compte de son sous-traitant". La régie a dit n'être "en aucune manière à l'origine du litige".