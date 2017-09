Réforme de l'ISF : c'est quoi cette "théorie du ruissellement" qu'appliquerait le gouvernement ?

Pour de nombreux opposants au gouvernement, le projet de loi de finances 2018 est une "politique pour les riches". Le budget présenté en Conseil des ministres ce mercredi serait ainsi inspiré de la "théorie du ruissellement", une théorie économique selon laquelle "donner" de l'argent aux plus riches profiterait à tous, les plus démunis compris. Deux mesures fiscales suivent effectivement cette logique, on pense évidemment à la réforme de l'ISF – l'assiette de cet impôt sera dorénavant réduite aux biens immobiliers - mais aussi à la création d'un prélèvement unique de 30% - et non plus forfaitaire - sur les revenus du capital.





Pourtant au sein de la majorité, on se défend d'appliquer une telle politique. "On ne fait pas de politique pour les riches ou contre les pauvres, a assuré Gérald Darmanin au micro de LCI. On fait une politique pour l'emploi parce que les gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils le mettent dans l'économie pour créer des entreprises". Sans surprise, le ministre du Budget ne convainc personne à gauche et nombre de membres de l'opposition dénoncent une politique inégalitaire, mais, plus étonnant, au sein même de la majorité, les dissensions sont palpables.