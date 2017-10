Réforme de l'ISF : qui sont les plus grandes fortunes françaises ?

Entre le gouverment et l'opposition, le torchon - le billet - brûle. Les critiques sur la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF) portent essentiellement sur le fait qu'elle va faire un cadeau fiscal substantiel aux plus riches d'entre nous. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, le 18 octobre dernier à l'Assemblée, a fini par concéder que le gouvernement allait rendre "400 millions d'euros aux 1 000 premiers contributeurs à l'ISF"... Une enveloppe confortable qui bénéficiera donc à des contribuables dont il a pris soin de respecter le secret fiscal, histoire de ne pas dévoiler leur identité.





Néanmoins, le magazine Forbes, en mars dernier, a dressé la liste des plus grosses fortunes françaises : en 2017, on compte donc 39 milliardaires. En tête : Bernard Arnault. Le PDG de LVMH (11e rang mondial) affiche une fortune estimée à 38,6 milliards d'euros, selon Forbes France. Il devance l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt (14e rang mondial), avec 36,7 milliards d’euros, et Serge Dassault (54e rang mondial), avec 14,9 milliards d'euros. Les cinq premières fortunes du classement Forbes France pèsent à elles seules 125,8 milliards d'euros.