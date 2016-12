Renault : le PDG Carlos Ghosn pourrait toucher une plus-value de plus de 6 millions d'euros

Le PDG de Renault-Nissan Carlos Ghosn a exercé ses stock-options qui pourraient lui permettre d'empocher plus de six millions d'euros de plus-value. Pour rappel, les stock-options sont une forme de rémunération attribuée par une entreprise à un de ses membres, en plus de son salaire fixe. Comme le souligne le site du magazine Capital, "une fois l’option exercée, l’action peut être vendue au prix du marché et offrir à son détenteur une plus-value".





Dans une déclaration à l'Autorité des marchés financiers (AMF), le dirigeant automobile a indiqué avoir acquis le 16 décembre 132.720 actions de sa société au prix unitaire contractuel de 37,43 euros. Le cours de l’action Renault Paris étant monté à 85,34 euros dans l'après-midi du 27 décembre, il pourra toucher une plus-value potentielle de 6,36 millions d'euros s'il revendait ces titres à ce prix. Un joli pactole en cette période de fêtes.