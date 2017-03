Renault réfute les accusations de tricherie sur les contrôles pollution de ses moteurs diesel

Après Volkswagen, au tour de Renault ? À la manière du géant automobile allemand, lourdement incriminé dans le scandale du "dieselgate", le constructeur français se retrouve mis en cause ce mercredi par un document de la Direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) datant de novembre et révélé par nos confrères de Libération.