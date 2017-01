Reprise des chantiers navals de Saint-Nazaire : face aux inquiétudes, l'Etat est appelé à l'aide

La crainte est de voir le repreneur opérer une synergie des moyens entre ses 19.000 employés basés à Trieste et les 2600 que compte aujourd’hui Saint-Nazaire. Les syndicats mettent en garde contre une possible envie de "supprimer les doublons" entre les deux lieux de production, qui construisent bateaux de croisière mais aussi navires militaires. La CGT demande ainsi au secrétaire d’Etat à l’Industrie Christophe Sirugue "des garanties en termes d’emploi et un véritable plan de développement sur trois à cinq ans au regard du carnet de commande". Celui-ci est plein jusqu’en 2026 et doit profiter aux salariés français.





Les syndicats s’inquiètent aussi d’un transfert du savoir-faire vers la Chine. Le constructeur italien a en effet signé un accord de transfert de technologie avec un groupe chinois, pour une délocalisation de la production à plus long terme. Pour éviter ce risque de voir les compétences développées à Saint-Nazaire être exportées et ne plus profiter aux travailleurs locaux, les syndicats demandent à l’Etat d’intervenir. "Cette poule aux œufs d’or, il faut la défendre", synthétise Sébastien Benoit, secrétaire général de la CGT.