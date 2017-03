Retraités : travailler pour arrondir ses fins de mois

La France compte près de 14 millions de retraités et ils sont de plus en plus nombreux à chercher un travail, pour se garantir un complément de revenu. Un millier d'entre eux ont manifesté à ce jeudi 30 mars à Paris et dans plusieurs grandes villes de France pour réclamer un meilleur pouvoir d'achat. Le montant de leur pension n'a pas été revalorisé depuis cinq ans.