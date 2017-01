Revenu universel : De quoi parle-t-on ?

Il ne suffit pas d'être pour ou contre le revenu universel. Encore faut-il savoir de quel montant parle-t-on. À gauche, ses partisans optent plutôt pour un revenu de base qui couvrirait tous les besoins primaires des individus : logement, nourriture et... tous les besoins considérés comme essentiels par la société.





Benoît Hamon souhaite fixer son montant à 750 euros, à terme. D'autres avancent le chiffre de 1000 euros, soit le montant du seuil de pauvreté. Dans ce cas, il serait possible de réduire drastiquement son temps de travail, voire de ne plus avoir d'emploi, pour développer des activités de bénévolat, monter son entreprise, s'occuper de ses enfants... Bref, d'effectuer toute une série d'activités utiles socialement mais non rémunérées.