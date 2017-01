Le salaire moyen a augmenté en 2014, mais...

1 Le salaire moyen a augmenté Le revenu salarial annuel des Français, c'est-à-dire la somme de tous les salaires nets perçus par une personne en une année, est reparti à la hausse en 2014 pour atteindre en moyenne 20.670 euros, selon des données publiées ce jeudi par l'Insee. Il dépasse ainsi de 1% son niveau de 2013 en euros constants alors qu'il restait sur quatre années de baisse entre 2010 et 2013.

2 Des disparités entres les cadres et les ouvriers Cependant, par définition, cette moyenne cache de très grandes disparités, notamment entre les cadres et les ouvriers. Ainsi, les cadres perçoivent un revenu salarial 2,6 fois supérieur à celui des ouvriers (15.282 euros) et 2,9 fois supérieur à celui des employés (13.988 euros). Quant à celui des diplômés de niveau Bac +3 ou plus, il est le double de celui des salariés de niveau inférieur au Bac.

3 Les inégalités homme-femme perdurent Autre constat de l'Insee, les inégalités homme-femme perdurent même si, depuis 2009, le revenu salarial des femmes évolue plus favorablement que celui des hommes, il lui reste inférieur de 24% en moyenne. Une différence encore plus fortes chez les salariés de 15 à 24 ans. Elle s'explique pour plus des deux tiers par le niveau de salaire en équivalent temps plein et moins d'un tiers par les différences de volume de travail.