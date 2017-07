Shopping, loisirs, paiement… l’étude qui met à mal les idées reçues

ACHATS - Une étude d’un organisme de crédit sur les modes de dépenses des Français vient mettre à mal quelques idées reçues. Selon elle, les femmes ne dépenseraient pas plus d’argent que les hommes lorsqu’elles font du shopping. Et pour les loisirs, ce sont bien les hommes qui dépensent le plus. Autre chose, la carte bancaire est devenue le moyen de paiement numéro 1 des Français.