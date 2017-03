Nouvelles lignes TGV vers l'Ouest : une hausse des prix "de 6 à 10 euros"

L'ouverture de deux nouvelles lignes à grande vitesse vers l'Ouest le 2 juillet prochain ne provoquera qu'une hausse limitée des tarifs pour ces destinations : "On a réussi à limiter l'augmentation moyenne du prix à 10 euros entre Paris et Bordeaux et à 6 euros entre Paris et Rennes", a indiqué à l'AFP la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard.





La SNCF promet beaucoup plus de "petits prix", à travers notamment le déploiement de son offre de TGV à bas coût Ouigo, tandis que les iDTGV disparaissent. Conséquence, dans les TGV classiques, le nombre de billets Prem's, avec des prix d'appel de 20 ou 25 euros, sera doublé. Une offre de billets dits au "prix de référence", inférieur à 50 euros, est mise en place et doit garantir que ces prix seront disponibles chaque jour sur certains trains, même au dernier moment.