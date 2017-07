Tarifs (en hausse), wifi, sièges pivotants... : ce qu'il faut savoir sur les nouvelles lignes TGV vers Bordeaux et Rennes

Payer plus cher pour aller plus vite ? Selon la SNCF, l'augmentation moyenne du prix des billets sera de l'ordre de 10 euros entre Paris et Bordeaux et de 6 euros entre Paris et Rennes. Mais il s'agit d'une moyenne. En seconde classe, les prix d'appels seront au minimum de 35 euros pour un Paris-Rennes et de 45 euros pour un Paris-Bordeaux. "L'évolution des prix sera toujours inférieure au gain de temps", tempère toutefois Rachel Picard, directrice générale de Voyages-SNCF.com.





Problème : la suppression des abonnements iDGTGVMAX, permettant de voyager dans toute la France en illimité, et iDTGV, une offre low-cost. Pour compenser la disparition de ces offres, la SNCF a promis le doublement des places aux tarifs Prem's (billets non échangeables et non remboursables). Les impacts tarifaires seront scrutés à la loupe dans les prochains mois.





Pour faire des économies (ou payer moins cher), les voyageurs peuvent déjà se tourner vers l'offre low-cost Ouigo qui proposent certains trajets Paris-Rennes ou Paris-Bordeaux à seulement 10 euros. Autres moyens de transport low-cost : l'avion, le bus ou le covoiturage.