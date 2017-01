Soins, vêtements, beauté : pourquoi l'"apparence physique" nous coûte moins cher que dans les années 60

En 1960, les Français consacraient la plus grande partie de leur budget "beauté et soins" aux vêtements, soit 65,7%. Une proportion qui a chuté à 41% en 2015, pour représenter 1.230 euros par an en moyenne par ménage. Les années 60 marquent en effet un bouleversement du marché du prêt-à-porter avec l’ouverture au commerce extérieur et l’essor des chaînes de distribution. Deux facteurs synonymes de baisse progressive des prix qui ont permis aux Français de réduire nettement leurs dépenses d’habillement.





Mais la baisse des prix n’est pas le seul facteur explicatif de cette tendance. En période de crise, comme depuis 2008, les Français soumis à des dépenses contraintes de plus en plus importantes (logement, assurances, télécommunications, etc.) n’ont pas hésité à sacrifier une partie de leurs dépenses jugées accessoires, à commencer par les vêtements.