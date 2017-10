Sondage LCI : 53 % des Français favorables à la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs

Selon un sondage OpinionWay pour Tilder-LCI, 53% des personnes interrogées sont favorables à la réduction de la période pendant laquelle un chômeur bénéficie d’une indemnité chômage. Parmi elles, 17% y sont tout à fait favorables, et 36% plutôt favorables. 46% des sondés se disent opposés à la réduction des indemnités (25% y sont plutôt opposés, 21% tout à fait opposés).





Si l’on regarde plus précisément les résultats, on remarque que les hommes sont plus favorables à cette réduction que les femmes (56% contre 50%), que les 65 ans et + sont les plus nombreux à se prononcer pour cette mesure (62% contre 47% pour les 50-64 ans). Enfin, les inactifs se déclarent favorables à cette réduction à 57%, contre 49% pour les CSP+ qui sont eux majoritairement contre.