Sondage : pour 57% des Français, il est hors de question de supprimer l'ISF

Le projet de budget 2018, défendu ce mercredi par le gouvernement, prévoit des coupes budgétaires et de fortes baisses d'impôts dont celle sur l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Selon un sondage Tilder-Opinionway pour LCI, paru ce vendredi matin, 57% des Français se prononcent contre la suppression de cet impôt. Il sera ainsi remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) et donc permettre d'exempter les placements financiers, les valeurs mobilières, les lingots d'or et même les yachts. Ce dernier concernera les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros.