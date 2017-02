Tabac : le prix des cigarettes reste stable, mais jusqu’à quand ?

La stabilité des prix des paquets de cigarettes est donc toujours de mise début 2017 - à l’exception du paquet de Camel qui passe de 6,90 à 7 euros -, trois ans après la dernière augmentation en France qui avait porté le prix du parquet le moins cher à 6,50 euros et celui du plus cher, notamment la marque la plus vendue (Marlboro), à 7 euros.