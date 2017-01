Travail dominical : le Printemps, quatrième (et bon dernier) grand magasin parisien à signer un accord

L'accord, signé le 30 décembre par les syndicats UNSA, CGC et CFDT, s'appliquera au magasin amiral du boulevard Haussmann

ainsi qu'à ceux de Deauville, Marseille Terrasses du Port et Cagnes-sur-Mer, eux aussi classés dans les zones touristiques internationales (ZTI) de la loi Macron permettant aux commerces d'ouvrir tous les dimanches de l'année à condition qu'un accord soit trouvé avec les syndicats.





Il concernera également les autres magasins du groupe qui peuvent ouvrir jusqu'à douze dimanches par an (dimanches dits "du maire") et devrait permettre l'embauche de 120 à 170 personnes. Le travail dominical se fera sur la base du volontariat et

sera plafonné à douze dimanches maximum par an. Il donnera droit à une majoration de salaire de 100%, à un repos compensatoire et à une allocation de 60 euros d'aide à la garde d'enfants.





Avec cet accord, Le Printemps rejoint les Galeries Lafayette qui ouvrent le dimanche dès ce mois de janvier et le Bon Marché, ainsi que le BHV-Marais (groupe Galeries Lafayette), ouvert tous les dimanches depuis juillet après avoir été le premier à parvenir à un accord en novembre 2015.