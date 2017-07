Tricherie aux émissions polluantes : Berlin ordonne le rappel de 22.000 Porsche Cayenne

L'Allemagne n'en a pas fini avec les scandales autour des émissions polluantes de ses véhicules. Après Volkswagen, c'est la filiale du géant allemand, Porsche, qui est dans l'oeil du cyclone. Berlin a ainsi ordonné le rappel de quelque 22.000 Porsche Cayenne diesel en Europe. Ces dernières seraient équipées d'un système activant la réduction des émissions polluantes au moment des contrôles.





"Une partie du lien de confiance non seulement entre l'industrie automobile et les consommateurs mais également entre l'industrie automobile et les responsables politiques a été détruit", a déclaré la ministre allemande de l'Environnement, Barbara Hendricks, à l'issue d'un entretien avec le patron de Volkswagen, Matthias Müller. Une déclaration qui tranche totalement avec les rapports qu'entretiennent depuis de nombreuses années le gouvernement allemand et le secteur de l'industrie automobile, grand employeur et exportateur d'Allemagne.