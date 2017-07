Le Ceta appliqué "provisoirement" au 21 septembre : que cache le traité de libre-échange controversé ?

Malgré des oppositions toujours vives, et une promesse par Emmanuel Macron "d'évaluer" ses effets par le biais d'une commission, le Ceta, le traité commercial entre le Canada et l'Union européenne, sera applicable "provisoirement" à partir du 21 septembre. C'est l'annonce faite par le Premier ministre canaden Justin Trudeau et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, à l'occasion du G20, samedi 8 juillet. Et ce, alors que bien des parlements nationaux de l'Union européenne n'ont pas encore ratifié le texte.





L'accouchement a d'ailleurs été des plus douloureux. Présenté par les dirigeants européens comme un nouvel "accord modèle" de libre-échange, le traité avait d'abord été adopté par le Parlement européen en février 2017. Car ce texte, négocié depuis sept ans et qui prend désormais la forme d'un épais document de plus de 1600 pages, supprimera plus de 99 % des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. D'où certaines craintes, parfois avérées ou fantasmées.