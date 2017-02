Uber : l’État français prêt à révolutionner le marché en imposant "un smic pour les chauffeurs de VTC"

Au départ, ils avaient été la cause de blocages par les taxis, demandant à l’État français de réguler un marché bouleversé par l'arrivée des plates-formes de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), les Uber et autre Chauffeur privé. Et puis, ironiquement, ces mêmes chauffeurs de VTC ont eux-mêmes organisé des blocages, à la veille des fêtes de fin d’année. En cause : l’augmentation de la commission d’Uber, leader omnipotent de ce marché en plein essor, sur les recettes des chauffeurs, actée en décembre 2016, et conjuguée à une baisse du prix des courses. En conséquence de quoi, le gouvernement a nommé un médiateur pour trouver une issue à ce conflit. Lequel médiateur, Jacques Rapoport, a rendu, ce mercredi, ses conclusions. Et fait planer une menace, inédite, sur la société californienne.