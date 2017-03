Uber jette l'éponge au Danemark

Nouveau coup dur pour Uber. Depuis son arrivée en novembre en 2014 au Danemark, la firme fait face aux critiques des syndicats de chauffeurs de taxi locaux, d'entreprises et de responsables politiques qui l'accusent de concurrence déloyale et de non respect des normes juridiques en vigueur dans la profession.





Selon Uber, environ 2.000 chauffeurs danois et quelque 300.000 clients utilisent son application de mise en relation pour effectuer une course ou un trajet. Ce service fermera le 18 avril, a précisé le groupe dans un communiqué : "Pour revenir au Danemark, la législation doit changer. Nous allons continuer à travailler avec le gouvernement dans l'espoir d'amender la législation proposée et de permettre aux Danois de profiter des avantages des technologies modernes comme Uber."