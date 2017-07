Un an après le Brexit, la région des Hauts-de-France tente d’attirer des investisseurs britanniques en France

WELCOME - La région des Hauts-de-France a lancé une opération intitulée "Welcome home", une vaste opération séduction qui vise à attirer des investisseurs britanniques après le vote du Brexit l’année dernière. Depuis ce référendum, commercer avec l’Europe va devenir de plus en plus compliqué pour les businessmen outre-Manche. L’arrivée de Britanniques dans les Hauts-de-France serait synonyme d’emploi et surtout de beaucoup d’argent dans l’économie locale