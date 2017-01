Un euro égale presque un dollar : qui y gagne, qui y perd ?

Quatorze ans après, 2017 marquera-t-il le retour de la parité euro-dollar ? De l’avis de très nombreux économistes de part et d’autre de l’Atlantique, ce retour à l’équilibre ne fait pas de doute dans le courant de l’année qui débute. Il faut dire que l’écart entre les deux monnaies, qui n’a cessé de se réduire ces derniers mois, est plus que limité. Ce lundi, la devise européenne valait ainsi un peu moins de 1,05 dollar. Or rien, à commencer par l’élection de Donald Trump, ne semble devoir enrayer l’irrésistible appréciation du dollar.