Une minute pour tout comprendre à la Cour des comptes

Les magistrats de la Cour des comptes sont discrets : ils enquêtent dans l'ombre pour vérifier toutes les dépenses et les recettes du gouvernement, du Parlement, des régions mais aussi des villes, des entreprises publiques et même de la Sécurité sociale.





Une fois par an, la Cour publie son rapport dans lequel elle épingle, en général, la mauvaise gestion des fonds publics. Cette année par exemple, le fameux compte rendu fait 1.300 pages divisées en 27 chapitres et formule 101 recommandations afin d'assainir les finances du pays. Et ce n'est autre que Napoléon, en 1807, qui a créé la fameuse institution !