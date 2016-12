Une nouvelle super-commande de 5 paquebots pour le chantier naval de Saint-Nazaire

Le chantier STX de Saint-Nazaire croule sous les commandes. Il a confirmé mercredi celle de cinq paquebots, pour un montant total de 4 milliards d'euros. Un nouveau super-contrat pour les constructeurs du plus gros paquebot du monde, Harmony of the seas. Les deux plus gros croisiéristes au monde, l'américain Royal Caribbean Cruises Limited et l'italo-suisse MSC Croisières sont à l'origine de ces achats. Les plus gros, de la catégorie Oasis, feront 362 m de long et seront équipés de 2750 cabines pouvant accueillir plus de 6000 personnes. Ils seront livrés en 2021 et 2022.