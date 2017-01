Peut-on refuser de travailler parce qu'il fait trop froid ?

Alors que les températures s’enfoncent progressivement en territoire négatif, le froid peut s'avérer très pénible pour les travailleurs, en particulier ceux qui évoluent en extérieur. Mais peut-on invoquer le droit du travail pour ne pas s'y exposer et rester au chaud chez soi ? Pas simple. Le Code du travail ne fixe en effet pas de seuil de température minimale au-dessous de laquelle il est interdit de travailler. Néanmoins, comme le précise, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), des dispositions réglementaires visent à assurer des conditions de travail adaptées au froid et à prévenir les risques. Des règles protectrices que les les salariés peuvent faire valoir auprès de leur employeur.





Le Code du travail stipule ainsi que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs." Pour les ouvriers du bâtiment ou des travaux publics, et bien d’autres qui exercent leur activité en extérieur, l’article R4225-1 souligne que "les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs (…), dans la mesure du possible, soient protégés contre les conditions météorologiques."