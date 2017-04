Vélib' : JC Decaux annonce avoir perdu le marché parisien, les salariés prêts au bras de fer

D’ici là, les 315 salariés de Vélib’ comptent bien se faire entendre. Ils ont prévu de "perturber" le système afin d’obtenir des garanties pour le maintien de leur emploi. "S'il y a des réparations à faire, nous ne les ferons pas. Les camions vont traîner pour vider les stations et on éteindra toutes les stations qu'on peut éteindre. On va perturber le système pour que tout le monde voit que Vélib' ne peut pas tourner sans nous", a indiqué à l'AFP Bambo Cissokho, secrétaire du comité d'entreprise de Cyclocity, filiale du groupe JCDecaux actuellement détenteur du marché.





JCDecaux, qui gère les Vélib’ depuis leur lancement en 2007, estime en effet que l’écart entre les deux offres "se fonde sur un dumping social, avec une proposition excluant la reprise de l'ensemble des personnels et reposant sur de nouvelles équipes inexpérimentées, moins nombreuses et à des conditions sociales et salariales dégradées". Selon la société, le groupement mené par Smoove "ne l'emporte donc que sur le critère du prix", car il "présenterait une offre financièrement étonnamment inférieure".