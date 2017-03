Viande avariée brésilienne : l’Europe stoppe ses importations

Trois jours après le démantèlement d’un réseau de commercialisation de viandes avariées, les sanctions internationales s’abattent sur le Brésil. L’Union européenne, la Chine et le Chili viennent de suspendre les importations en provenance de ce pays. Une succession de mesures qui risque de fortement impacter l’économie du premier exportateur mondial de viande bovine et de volaille, déjà touchée par une crise politique majeure. Trois entrepôts ont pour l’instant fermé leurs portes et une vingtaine d’établissements frigorifiques sont sous le coup d’une enquête.





L’impact économique des restrictions s’avère très important pour le pays. "Le secteur de la viande emploie plus de 7 millions de personnes et représente 15% des exportations brésiliennes", indique l’Association des exportateurs de viande (Abiec) brésilienne. Le cours des actions des multinationales brésiliennes de l’agroalimentaire BRF et JBS ne cesse de dégringoler à la Bourse de Sao Paulo.