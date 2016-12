VIDÉO - Année record pour les prêts immobiliers en 2016

189 milliards d’euros. C’est la somme impressionnante investie en l’espace de dix mois, de janvier à octobre 2016, par les foyers français dans les prêts immobiliers, soit une hausse 9% par rapport à 2015.





La principale cause ? La capacité des banques à accorder des prêts. Elles n’ont jamais été aussi généreuses avec les Français et n’ont jamais distribué autant d’argent pour l’immobilier. Et pour cause, la barre des 200 milliards d’euros devrait être franchie pour la fin d’année en termes de prêts immobiliers, ce qui devrait constituer un record.





Tout cela s’explique par une baisse conséquente des taux d’intérêt. Ces derniers sont au plus bas au niveau historique. Au mois de novembre, le taux d’emprunt était en moyenne de 1,31% pour l’immobilier.