VIDÉO - Concurrence déloyale, flambée des prix... le phénomène Airbnb montré du doigt

En France, la loi Alur autorise les propriétaires à louer leur résidence principale, mais seulement pour 120 jours par an maximum. Pour les résidences secondaires, les choses se compliquent. Pour les villes de plus de 20.000 habitants, les propriétaires doivent notamment faire une demande à la mairie. Pour Paris, une demande d’autorisation de transformer son logement en local commercial doit être effectuée. Au niveau du fisc, les particuliers doivent déclarer depuis cette année leurs revenus tirés de l'économie die "collaborative". Et au-delà de 23.000 euros par an de revenus provenant de la location d'un logement, ils doivent s'acquitter de cotisations sociales.





Concernant la sous-location, une décision rendue le 21 février dernier semble avoir créé un précédent en faveur des locataires. Le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a débouté des propriétaires qui demandaient la résiliation du bail de leurs locataires et le remboursement des sommes que ceux-ci avaient perçues en sous-louant leur maison sur Airbnb. En Allemagne, la ville de Berlin a opté pour une solution plus radicale en interdisant la location de logements entiers via ces plateformes depuis le 1er mai 2016. Même chose à Barcelone, où les particuliers souhaitant louer leur logement doivent également s'acquitter d'une taxe.