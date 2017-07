VIDÉO - Faut-il faire confiance aux comparateurs internet ?

Ils s’appellent Twenga, leguide.com ou lesfurets.com… ce sont tous des comparateurs internet. Avec eux, en apparence, il est plus facile d’acheter une télévision, une cafetière, de changer d’assurance ou de trouver son futur voyage. Utilisés par plus de huit Français sur dix, y’a-t-il pour autant des raisons de s’en méfier ?





Leur principal avantage, c’est de vous dénicher des tarifs dits avantageux sur un même produit. Par exemple, il peut exister un écart de prix de 200 € sur une même télévision, vendue 600 € par un vendeur et 800 € ailleurs. Un atout pour certains : "On a un coup d’œil, on a le meilleur prix, la meilleure qualité. Moi franchement rien à dire, j’aime bien tout ce qui est comparateur de prix, ça m’aide vraiment pout choisir tout ce qui est voyage…" explique une utilisatrice. Mais tous ne sont pas d’accord. Les comparateurs peuvent vite être intrusifs. "C’était un comparateur de prix de mutuelles, et évidemment on m’a demandé mon numéro de téléphone. J’ai été harcelé pendant des jours et des jours", s’agace un client.