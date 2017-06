VIDÉO - Cochons "mutilés et agonisants", "cadavres entassés" : l'association L214 dénonce de gros manquements dans deux élevages bretons

Il faut avoir l’estomac bien accroché pour visionner ces images, sanglantes et dérangeantes. Ce jeudi, l’association L214 a dévoilé une nouvelle vidéo choc pour dénoncer les conditions d’élevage des cochons destinés à être transformés en pâté par la société Hénaff. Dans la séquence tournée dans les élevages de Beuzec-Cap-Sizun et de Douarnenez (Finistère), on constate en effet de multiples manquements listés par l’association : "Des cochons enfermés sur un sol en béton, des truies immobilisées dans des cages exiguës, des cochons aux queues mutilées, des blessures non soignées, des cadavres de porcelets entassés, des cochons agonisants ou morts dans les couloirs."





A noter que ces deux élevages n’appartiennent pas à l’iconique entreprise bretonne, qui sous-traite avec des groupements d’éleveurs. Jointe par LCI, Hénaff souligne que la véracité des accusations dans la vidéo "reste à démontrer". Elle dénonce "les

pratiques de l’association L214, qui milite pour l’abolition de l’élevage en jouant sur l’émotion (...) pour choquer, en recourant

notamment à des méthodes illégales". Avant de rappeler que les groupements avec lesquelles elle collabore "veillent aux bonnes conditions d’élevage et au respect de la réglementation en vigueur, avec l’aide des services vétérinaires de l’Etat".