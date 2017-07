VIDÉO - Les premiers exemplaires de la très attendue Tesla "Model 3" livrés en personne par Elon Musk

Pleins phares, sous les applaudissements. Le patron de Tesla, le milliardaire Elon Musk, est arrivé sur scène au volant d'un "Model 3" lors d'une cérémonie devant des centaines de salariés enthousiastes, ce vendredi à Fremont, en Californie. Parmi eux, les trente premiers acheteurs ont pris officiellement possession de leur véhicule, qui étaient tous garés sur place.





Particulièrement attendue, la berline électrique de milieu de gamme est vue comme un sésame par le groupe qui entend grâce à elle accéder au marché grand public. "C'est une voiture incroyable, nous avons veillé au moindre détail", a lancé Elon Musk, tout sourire, soulignant qu'il s'agissait d'une voiture qui se voulait "abordable". Et de poursuivre : "Nous allons produire les voitures aussi vite que possible". Selon le groupe, qui commercialise déjà le "Model S" et le "Model X", les livraisons au grand-public sont prévues pour "l'automne".





Le "Model 3", dont la silhouette ressemble au "Model S", la berline sportive de la gamme, est un peu plus petite, plus simple de conception et moitié moins chère : 35.000 dollars (environ 30.000 euros) pour le modèle de base, qui a une autonomie de 350 km. Comme les "Model S" et "X", le "3" est entièrement électrique et dispose du système de pilotage automatique, qui le rend partiellement autonome. Pour créer une voiture moins chère, Tesla a notamment utilisé moins d'aluminium et plus d'acier et a supprimé certains éléments. Le "Model 3" ne dispose ainsi que d'un seul écran de commande à droite du volant, alors que le "Model S" en a deux.