VIDÉO - Malgré les dilemmes éthiques, l'armement ne connaît pas la crise : qui sont les plus gros marchands d'armes ?

Un traité existe bel et bien pour encadrer ces ventes : le traité sur le commerce des armes (TCA), adopté par les Nations unies et entré en vigueur en 2014. L'idée est simple : avant de livrer des armes à un pays, les Etats signataires doivent suivre un certain nombre de règles pour s'assurer que les armes n'atterriront pas "dans de mauvaises mains". Actuellement, 130 Etats ont signé ce traité, mais seuls 87 l'ont ratifié. Car pour le mettre en œuvre, il faut adopter de nouvelles réglementations au niveau national. Si la France et le Royaume-Uni l'ont bien ratifié, les Etats-Unis ne sont pour le moment que signataires. Dans les faits, ils ne l'appliquent donc pas. La Chine et la Russie, quant à elles, s'y opposent fermement.





Si ce traité est une réelle avancée, la réalité est souvent plus complexe. En France comme ailleurs, "nous sommes plutôt dans une logique économique", remarque le chargé de plaidoyer d'Amnesty International. Quand elle livre des armes à l'Arabie Saoudite ou à l'Egypte, "d'autres critères que les droits humains sont pris en compte au moment de l'évaluation des risques, l'idée c'est de vendre à tout prix." Un discours que réfute le gouvernement. Il oppose différents arguments comme la réinjection d'une partie du chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de la Défense, mais aussi la création d'emplois et l'équilibre de la balance commerciale. Les contrôles seraient également respectés.