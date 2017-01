VIDÉO - Soldes d'hiver : dates, retour, remboursement, échange, vice de forme, avoirs : le vrai du faux

Les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier, à 8 heures du matin. Si jamais ce jour de la semaine intervient après le 12 du mois, la date est avancée au premier mercredi du mois. Cette année, les soldes démarreront donc le 11 janvier et s’étaleront sur six semaines. En ligne, les soldes s’alignent sur les dates nationales et doivent débuter le même jour peu importe le lieu du siège de l’entreprise.





Certains départements dérogent cependant à la règle. C’est notamment le cas des départements frontaliers avec l’Allemagne : Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges et Moselle. Le coup d’envoi a été donné ce lundi 2 janvier. La date y est avancée afin que les commerçants locaux ne souffrent pas de la concurrence de leurs voisins, les soldes débutant plus tôt Outre-Rhin.





Des dates dérogatoires sont également appliquées dans les territoires d’Outre-Mer. Elles commencent le 4 janvier en Guyane par exemple, le 18 janvier à Saint-Pierre-et-Miquelon et … le 2 septembre à la Réunion, les saisons étant inversées dans l'hémisphère sud.