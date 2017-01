Vivarte cède André, plus de 570 postes supprimés à La Halle aux chaussures

Sans surprise pour les syndicats, la casse est lourde pour La Halle aux chaussures. Sur près de 700 magasins, entre 141 et 147 devraient fermer, une dizaine devraient fusionner avec des magasins La Halle pour offrir les deux services à la clientèle (vêtements et chaussures) et une quarantaine devraient devenir des enseignes La Halle. En tout, au moins 573 postes seront supprimés, a-t-on appris de source syndicale. Une autre source avance toutefois le chiffre de 579 supressions de postes. Quelque 450 emplois visés concernent les magasins de l'enseigne tandis qu'environ 80 emplois seraient supprimés au siège.





Du côté de l’entité Vivarte services, 57 postes seraient supprimés sur 220 salariés et une soixantaine de personnes seraient transférées vers d’autres filiales du groupe ou seraient concernées par des mesures d’externalisation.





Face à ce plan social, les syndicats doivent se réunir dans les prochaines heures pour définir la stratégie à mener. "On ne va pas se laisser faire", prévient un délégué syndical.