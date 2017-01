Vivarte : inquiétudes autour de la marque André, les syndicats attendus à Bercy

Il faut dire que les signes de mauvaise santé s’accumulent sur le groupe leader de l'habillement français, qui emploie 17.000 salariés, avec une quinzaine d’enseignes réparties partout sur le territoires et un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros. Confronté à une dette de 1,5 milliards d’euros et avec des bénéfices en chute libre - l’excédent brut d’exploitation est ainsi passé de 500 millions d’euros en 2011 à 75 millions en 2015-2016, rappellent Les Echos - Vivarte a dû affronter des crises de gouvernance à répétition, l’arrivée de fonds de dette anglo-saxon majoritaires au conseil d’administration et un plan d’économies se traduisant par la mise en vente des enseignes Kookaï, Chevignon, Pataugas et la Compagnie vosgienne de la chaussure (CVC), ainsi que par la cession de 97 magasins La Halle.





La situation délicate du groupe s’explique en partie par une forte concurrence des marques étrangères sur son segment d’activité, à commencer par le textile, avec les parts de marché prises par des enseignes comme H&M ou Primark. Les attentats ont également pesé sur les ventes au cours de l’année. Preuve des difficultés de Vivarte, les marques Kookaï, Chevignon, Pataugas n’ont jusqu'ici pas trouvé preneur.