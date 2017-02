Vous adorez le ski ? Eh bien profitez-en, car il n'y aura presque plus de neige d'ici la fin du siècle...

Qu’on se le dise, la neige va se faire de plus en plus rare au cours des prochaines décennies. La faute... au réchauffement climatique, évidemment ! Car si les émissions de gaz à effet de serre ne connaissent pas une réelle diminution, il sera presque impossible de skier en France à la fin du siècle. C’est en tout cas la conclusion alarmante d’une étude menée par des chercheurs de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches de l’Ecole polytechnique de Suisse.





Ces scientifiques, dont les travaux viennent de paraître dans la revue scientifique The Cryosphere, laissent entendre que le manteau neigeux pourrait se réduire jusqu’à 70 % dans les Alpes françaises d’ici 2100. Si ce scénario catastrophe se produit, seules les stations de ski situées à plus de 2.500 mètres d'altitude pourront bénéficier d'une vraie saison d'enneigement. Mais hormis l'Alpes d'Huez, Chamonix et Val-d'Isère, rares sont les stations de ski à avoir des pistes situées aussi haut...