Whirlpool va fermer son usine de sèche-linge d'Amiens, délocalisée en Pologne

L'usine existante du groupe à Lodz (centre de la Pologne) est appelée à devenir "le point central" de sa nouvelle plateforme de production de sèche-linge pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA), afin de bénéficier de "plus fortes économies d'échelle". "Aucune suppression d'emploi n'aura lieu en 2017" à Amiens, et Whirlpool France mettra en oeuvre "toutes les mesures sociales nécessaires pour identifier des solutions durables pour les employés", selon le communiqué.





Whirlpool a justifié cette restructuration au nom "de la sauvegarde de (sa) compétitivité" dans cette région, dans un contexte "de plus en plus concurrentiel". Le groupe va par ailleurs "réorienter" début 2018 sa production dans son usine de Yate au Royaume-Uni, qui va se concentrer sur des produits spécifiques destinés aux marchés britannique et irlandais.