Barron, le "petit Donald" du clan Trump, sera le plus jeune locataire de la Maison Blanche depuis JFK Jr.

C'est une image peu commune que nous as offert le 45ème Président des Etats-Unis lors de son discours de victoire en novembre dernier. Le victorieux Donald Trump, accompagné de sa grande famille recomposée, est entré en scène, sur l'air du film Air Force One, malgré les demandes répétées des producteurs du film de ne plus utiliser cette musique durant ses meetings. A ses côtés, sa femme Melania, sa fille Ivanka, son beau-fils Jared Kushner, son autre fille Tiffany, sa belle fille Vanessa et son fils, Donald Trump Jr.





A la gauche de Donald Trump, non loin du pupitre sur lequel il discourait, posté devant des drapeaux américains, un petit garçon âgé de 10 ans : le benjamin du clan Trump et plus jeune fils du vainqueur de l'élection présidentielle américaine, Barron (avec deux R). Un petit garçon très protégé durant la campagne qui se retrouve sur le devant de la scène.





Victime d'un coup de fatigue, il est devenu en quelques secondes, le symbole du mandat de son père pour ses opposants. "Même le fils Trump essaye de se réveiller de ce cauchemar", pouvait-on lire entre autres sur les réseaux sociaux.