Donald Trump promet de rassembler les Américains et d’unifier le pays

"Nous allons ramener nos emplois. Nous n'allons plus laisser les autres pays voler nos emplois. Nous allons développer notre grande armée, a-t-il promis lors d'un discours de cinq minutes. Nous allons renforcer nos frontières." Il a plus tard repris à nouveau son célèbre slogan, d'abord sur Twitter puis lors d'un grand dîner dans l'imposante gare Union Station, relève l'AFP. "Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur, encore plus grande que jamais auparavant", a-t-il dit lors du dîner devant ses proches, des membres nommés à son cabinet et des donateurs.





"On ne pariait pas cher sur nous. Ils disaient la même chose à propos du Brexit, et pourtant on a largement gagné", s'est-il félicité, alors qu'il se trouvait avec sa femme Melania, ses enfants et ses petits-enfants.