VIDÉO - Stephen Bannon, l'homme qui murmurait à l'oreille de Donald Trump

A 62 ans, le natif de Norfolk, en Virginie, dispose d’un CV étoffé et des plus sulfureux. Auteur d’un film à la gloire de Sarah Palin sorti en juillet 2011, intitulé "Sarah Palin: The Undefeated", Bannon est notamment surnommé "Goebbels" par le polémiste conservateur et commentateur de la chaîne Fox Glenn Beck. Il fut également à la tête d’un site internet extrêmement populaire aux Etats-Unis, Breitbart News. Un site qu’il voulait pousser au niveau mondial et qu’il qualifie "de centre droit, à la ligne populo-nationaliste." Un brûlot antisémite et misogyne pour ses détracteurs, qui voient en Bannon un suprémaciste blanc.





Des inquiétudes que Donald Trump, interviewé par le New York Times, a balayé, dans son style habituel, mardi 22 novembre. D'abord sur Breitbart News :